Mariavittoria sta usando Tommaso? Alfonso dice la sua sulla gieffina: le accuse

La casa del Grande Fratello non smette mai di sorprendere. Dopo settimane di tensioni e sospetti, Alfonso D’Apice ha lanciato un’accusa pesante: Mariavittoria Minghetti, secondo lui, starebbe con Tommaso Franchi non per amore, ma per compassione. Una dichiarazione che ha spaccato il pubblico e acceso il dibattito sui social.

Mariavittoria e Tommaso: una relazione controversa

Nell’ultima diretta, il pubblico si aspettava di vedere le tanto discusse clip che mostravano Mariavittoria denigrare Tommaso alle sue spalle. Tuttavia, gli autori del programma hanno scelto di omettere quei momenti, lasciando molti telespettatori delusi. Nel live, però, sono emerse dinamiche che raccontano una realtà diversa: Mariavittoria e Tommaso sembrano più vicini che mai, tra abbracci, passione e momenti di intimità che non passano inosservati.

Alfonso contro Mariavittoria: una strategia per salvarsi?

Durante una conversazione notturna con Javier Martinez, Alfonso si è lasciato andare a una rivelazione shock: crede che Mariavittoria stia usando Tommaso per costruire una narrazione che la faccia sembrare vicina e solidale, sfruttando il momento di fragilità del giovane. Tommaso, infatti, è visibilmente turbato per motivi familiari, come dimostrato dalla sua crisi di pianto dopo aver visto un video della madre.

Secondo Alfonso, la relazione tra i due sarebbe destinata a concludersi subito dopo le feste, proprio in concomitanza con la scadenza del contratto di Franchi con il programma. Questo lascerebbe Mariavittoria “libera” di tornare da Alfonso, con il quale sembrava avere un’intesa speciale prima di avvicinarsi a Tommaso.

Parole in codice o semplici fraintendimenti?

Un altro dettaglio che ha alimentato i sospetti del pubblico è stato un dialogo tra Mariavittoria e Alfonso, interpretato da alcuni come “in codice”. Che si tratti davvero di un piano strategico o di semplici fraintendimenti, resta il fatto che la vicenda continua a catalizzare l’attenzione del pubblico.

Il pubblico intanto si chiede: Mariavittoria è sincera o sta usando Tommaso?