La ventunesima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha visto un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole: Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare il reality, delusa dal trattamento ricevuto dopo la lite con Helena Prestes. Dopo la diretta, il comportamento di Mariavittoria Minghetti ha sconvolto tutti.

La decisione di Jessica ha scosso profondamente gli inquilini della casa, che non si aspettavano una presa di posizione così drastica. Tra tutti, Mariavittoria, amica intima della cantante, ha cercato invano di farle cambiare idea, ma Jessica è rimasta ferma nella sua scelta, convinta di non poter più continuare.

Subito dopo la puntata, Mariavittoria ha preso tutti in contropiede confrontandosi con Helena Prestes.

Le sue parole hanno sorpreso il pubblico e i coinquilini, dato il suo legame con Jessica:

Sai che in realtà io ti voglio bene e ti considero vera. In quelle reazioni anche c’è verità. Nessuno si è comportato bene, lei ha sbagliato perché le cose verbali sono paragonabili a tutto il resto per me. Io con te non ho nulla contro, ma nel momento in cui mi trovo alle strette e l’unica con cui ho avuto una discussione sei stata tu non ho motivo per nominare gli altri.