Mariavittoria “piena” di Zeudi, il durissimo sfogo diventa virale: “E’ insopportabile!”

A pochi giorni dalla finale di questa lunghissima edizione del Grande Fratello, la tensione tra i concorrenti rimasti in gara è più alta che mai. Tra i protagonisti delle ultime ore c’è Mariavittoria Minghetti, che nelle passate ore ha avuto un acceso sfogo nei confronti della coinquilina Zeudi di Palma, scatenando una reazione immediata sui social.

Mariavittoria contro Zeudi: “Non ce la faccio più!”

Tutto è iniziato in cucina, quando Zeudi ha tentato di dare qualche consiglio a Mariavittoria sulla preparazione della sfoglia per una torta rustica. Un gesto che ha mandato su tutte le furie la dottoressa romana, portandola a sfogarsi in modo veemente con gli altri concorrenti in giardino.

Dopo il confronto in cucina, Mariavittoria si è sfogata con Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, lasciandosi andare a un duro monologo su Zeudi, accusandola di essere invadente e presuntuosa.

Ora la mando a fare in c**o perché è insopportabile. Come chi? Lei, Zeudi! Ora mi squalificano, mi devo trattenere. Mi bacchetta con quel suo modo da maestrina. Non ce la faccio più, mi innervosisco. Sono sei mesi e lei è insopportabile. Ho lasciato correre troppe volte. Mi sono rotta altamente e sono piena.

Le parole forti della concorrente hanno immediatamente acceso il dibattito sui social, con i fan del reality divisi tra chi supporta Mariavittoria e chi invece difende Zeudi.

Il video diventa virale

Il momento di sfogo è stato ripreso dalle telecamere e condiviso sui social, dove è diventato virale in poche ore. Mentre alcuni utenti hanno sostenuto la reazione della Minghetti, ritenendola una naturale conseguenza di mesi di convivenza forzata, altri l’hanno criticata per il suo atteggiamento aggressivo e per l’eccessiva durezza nei confronti di Zeudi.

Dopo lo sfogo di Mariavittoria, Zeudi di Palma ha preferito non alimentare ulteriori polemiche, mantenendo un atteggiamento distaccato. Tuttavia, secondo alcuni telespettatori, il clima all’interno della Casa potrebbe diventare ancora più teso nei prossimi giorni.

Con la finale alle porte, resta da vedere se questa lite influenzerà il percorso delle due concorrenti nel reality. Il pubblico da casa, nel frattempo, continua a esprimere il proprio parere e a schierarsi sui social.