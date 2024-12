Mariavittoria è attratta da un concorrente del GF: la confessione shock (e no, non si tratta di Tommaso o Javier) – VIDEO

Colpi di scena e intrecci sentimentali nella casa del Grande Fratello. Maria Vittoria Minghetti, una delle protagoniste più chiacchierate di questa edizione, ha ammesso di provare una forte attrazione per Alfonso D’Apice, scatenando la curiosità dei fan. La rivelazione arriva dopo settimane in cui la dottoressa sembrava legata a Tommaso Franchi, con il quale aveva instaurato un rapporto speciale.

Mariavittoria attratta da Alfonso: la confidenza a Javier e Amanda

Le dinamiche sono cambiate negli ultimi giorni, durante la permanenza di Mariavittoria e Alfonso nel Tugurio. Qui i due hanno avuto modo di approfondire la loro conoscenza, un’esperienza che sembra aver fatto breccia nel cuore della gieffina.

Tornata in casa, Maria Vittoria si è aperta con Javier Martinez e Amanda Lecciso, rivelando la sua confusione sentimentale. “Da quando sono uscita dal Tugurio ho confusione mentale, diciamo così. Stasera però ho dormito con Tommy. Mi è mancato tantissimo, ma si è aggiunto un altro tassello”, ha dichiarato.

I suoi confidenti non hanno avuto dubbi: quel “altro tassello” è Alfonso D’Apice. Javier, colpito dalla confessione, ha commentato: “Mi dispiace. Io ho sempre fatto il tifo per Tommy. Ai tempi mi aveva detto che per lui era un no per rispetto a Tommy, però mi ha detto che gli piacevi. Non so se intendeva caratterialmente o anche altro”.

Quindi MariaVittoria stanotte ha limonato con Topogigio ma le piace il nano di ti.

Il tutto detto davanti

a Javier che non si è fatto avanti perché rispetta troppo

(solo lui lei no) T ed è rimasto gelato No comment #javi7#mavier#GrandeFratello pic.twitter.com/SsGukYRxRM — Dracarys (@michicima) December 3, 2024

Alfonso D’Apice: l’uomo che ha destabilizzato Mariavittoria

Alfonso, ex volto di Temptation Island, è noto per il suo carisma e la sua capacità di attrarre consensi nella casa. Nonostante inizialmente avesse dichiarato di non volersi avvicinare a Mariavittoria per rispetto di Tommaso, sembra che il gieffino non sia rimasto indifferente al fascino della Minghetti.

Tommaso Franchi: come reagirà alla nuova rivelazione?

L’intreccio diventa ancora più interessante pensando a Tommaso Franchi, che sembrava aver conquistato il cuore della dottoressa. La confessione di Mariavittoria potrebbe mettere a dura prova il loro rapporto. I fan si interrogano: cosa sceglierà di fare?

La tensione nella casa è alle stelle, e il pubblico è già diviso tra chi tifa per Tommaso e chi spera in un nuovo flirt tra Mariavittoria e Alfonso.

Le prossime mosse di Mariavittoria Minghetti

Con il cuore diviso tra due gieffini, il destino sentimentale di Mariavittoria è più incerto che mai. Chi conquisterà definitivamente il cuore della concorrente? E come reagiranno Tommaso e Alfonso alle sue indecisioni? Non resta che attendere i prossimi sviluppi.