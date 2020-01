La giovane Mariana Aresta, allieva dell’ultima edizione de Il Collegio 4, è tornata a sfogarsi sui social in merito al periodo per nulla semplice che sta vivendo sul piano familiare. L’ex collegiale è apparsa nuovamente in lacrime a causa dell’assenza di rapporti con la sua famiglia ed in particolare con il padre che nei mesi scorsi l’aveva cacciata di casa dopo il suo coming out. Al suo fianco però, le sono rimaste la madre e ovviamente la giovane fidanzata Erica.

Mariana Aresta piange in video: nuovo sfogo

Proprio nelle passate ore, la giovane Mariana Aresta ha pubblicato alcune Instagram Stories sul suo profilo in cui appare in lacrime (il video lo trovate in apertura) con una scritta emblematica: “Mi manca casa”. A seguire, lo sfogo molto duro rispetto alla situazione che sta vivendo:

Nessuno ti prende mai sul serio, i problemi per tutti sono risolvibili. Non mi sento più me stessa, mi sento persa, abbandonata alle mie competenze. Passo il 70% del mio tempo fuori casa pur di non stare in questo posto dove sono ora e ogni cazzo di volta che ci torno mi sento devastata, inutile e fuori luogo.

Mariana ha poi proseguito nel suo sfogo, postando ulteriori pensieri ed un nuovo attacco nei confronti del padre: