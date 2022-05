LolloG (all’anagrafe Lorenzo Orsini), rapper venuto alla ribalta per alcune questioni di gossip, interviene nella pagina Instagram The Pipol TV e si presenta come l’ipotetico fidanzato di Marialaura De Vitis, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi.

Marialaura De Vitis è fidanzata? Spunta un presunto ragazzo

Il cantante spiega alla pagina Instagram citata prima, di essere venuto allo scoperto perché si è arrabbiato dopo l’avvicinamento di Marialaura ad Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro:

Io e Marialaura stiamo insieme da quasi un anno. Ci hanno anche paparazzato a Milano Marittima ed è uscita la notizia sui vari siti. Dopo quel momento per far calmare un po’ gli animi siamo stati più attenti ad esporsi pubblicamente. Lei non voleva, a me fregava poco; quindi quella è stata l’unica apparizione pubblica. Quando leggerà le mie parole sa che dico la verità. Anche a La Pupa e il Secchione un po’ di domande le sono state fatte, e lei ha parlato, facendo capire di non essere single. Il flirt con Alessandro? Non è stato piacevole da vedere. Voglio pensare che sia stato un momento di debolezza e nient’altro. Perché si è dichiarata single? Ha semplicemente evitato di parlare di me, come avevamo concordato. Certo, dopo averla vista con Alessandro, voglio uscire allo scoperto. L’ho vista provarci con un altro e mi sono girate le palle. Questa è unica verità. Lei non potrà smentire nulla di quanto ho raccontato. Mi manca, sono innamorato. Lei ama tantissimo il suo lavoro e spero che continui il più possibile.

Mirko Gancitano interviene

A tal proposito, è intervenuto online per grande pezzo di figliolo di Mirko Gancitano, ex protagonista de La Pupa e il Secchione Show che conosce bene la De Vitis e smentisce con forza questa notizia etichettandola come “fake”: