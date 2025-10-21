Maria caccia due protagonisti da Uomini e Donne, le anticipazioni

Uomini e Donne, registrazione del 20 ottobre 2025: Maria perde la pazienza, ritorna una dama, Flavio si lascia andare al primo bacio

Ieri, 20 ottobre 2025, si sono svolte le nuove registrazioni di Uomini e Donne, l’amatissimo dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con Tina Cipollari e Gianni Sperti nel consueto ruolo di opinionisti pungenti.

Come sempre, le anticipazioni arrivano puntuali da Lorenzo Pugnaloni, che ha svelato cosa è successo durante la puntata, sia per quanto riguarda il Trono Over che il Trono Classico.

Trono Over: addii, tensioni, un ritorno inaspettato e la caccciata di Maria dal centro studio

Si apre con Mario Lenti, che decide di interrompere la conoscenza con Cinzia Paolini. Ma la dama non rimane da sola a lungo: ha infatti già iniziato a frequentare Paolo.

Nel frattempo, si torna a parlare della travagliata dinamica tra Rocco e Cinzia. I due, dopo ripetuti confronti confusi e inconcludenti, finiscono per esasperare anche Maria De Filippi, che perde la pazienza e li invita a lasciare il centro studio. A rendere la scena ancora più teatrale, Cinzia ha restituito a Rocco un vestito che lui le aveva precedentemente regalato.

Anche tra Magda e Sebastiano Mignosa si accende lo scontro, a causa della decisione del cavaliere di conoscere una nuova dama scesa appositamente per lui.

Sul fronte sentimentale, finisce anche la breve conoscenza tra Sabrina Zago e Nicola. Sabrina, però, è tornata oggi a occupare un posto nel parterre femminile.

Trono Classico: primo bacio per Flavio, via Denise

Passando al Trono Classico, protagonista della puntata è stato il tronista Flavio Ubirti, che ha finalmente vissuto il suo primo momento romantico: durante un’esterna al mare con Martina Cardamone, è scattato il primo bacio.

Flavio ha fatto un’altra uscita anche con Angela, nuova arrivata, che ha organizzato per lui un’esterna a tema “gioco dei sapori”. Tuttavia, tra i due non è scattata alcuna scintilla significativa.

Intanto, Denise ha deciso di autoeliminarsi, lasciando il percorso con Flavio.

Non si è invece fatto alcun accenno a Sara Gaudenzi né a Cristiana Anania durante questa registrazione.