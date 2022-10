Maria Teresa Ruta, ospite di Turchesando, il programma di Radio Cusano, ha svelato di aver fatto pace con Tommaso Zorzi ed ha parlato di Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip (dopo aver vinto proprio insieme a lei una edizione di Pechino Express).

Per mettere una pietra sopra a ciò che era successo, ma non l’ho sventolato ai quattro venti. Ha fatto da tramite anche Stefania Orlando. Li sento singolarmente sento Dayane, è molto affettuosa con me, Selvaggia stessa mi ha scritto qualche giorno fa. Rosalinda la sento ed Andrea non ho motivo di chiamarlo. Abbiamo una chat e di tanto in tanto scriviamo. Mi sento di più con quelli di Pechino perché è un programma di talmente tanta fatica.

E per quanto riguarda Patrizia Rossetti, Maria Teresa ha aggiunto:

Io non sapevo neanche che avesse detto quelle cose, sinceramente. So che lei aveva fatto parecchi colloqui per il GF Vip, ma poi aveva la vendita di un immobile e altri problemi organizzativi e per questo non aveva accettato. Almeno io sapevo che sono 3 o 4 anni che fa dei colloqui per il Grande Fratello. Guenda mi aveva difeso, si lo so. Ma l’ho scoperto quando lo avete raccontato voi e mi ha lasciato un po’ perplessa. Perché dire queste cose? Anche perché noi abbiamo fatto Pechino Express insieme e ci siamo divertite molto.

Io l’ho chiamata, ma io chiamo sempre non per dare dei consigli ma per raccontare la mia esperienza. L’unica cosa che le ho detto è: “Non ti annoiare perché ti mancheranno tante cose e raccontati, non inventare”. Io non le ho mai detto di litigare o di inventare vicende, evidentemente non era attenta. Il dissing non fa per noi le ho detto, forse è un po’ boomer. Avrà capito il contrario. Io non litigavo e non mi arrabbiavo con nessuno perché non è nella mia natura. Io quello le ho detto.