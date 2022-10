Anche Maria Teresa Ruta si è espressa in merito al ritiro di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip 7. L’ex concorrente ha svelato il suo punto di vista, affermando che questa nuova edizione le fa letteralmente schifo.

Voi sapete che i miei post, i miei reel sono fatti semplicemente per farvi sorridere e ridere. Ma oggi vi voglio parlare del Gf Vip, che mi fa schifo. Si, perché era partito benissimo. Certo, è un programma di intrattenimento ma non per questo non può essere un programma anche un po’ educativo. Infatti era partito con paroloni come “parità, “integrazione”, parlando di malattie, di patologie.

E poi? E poi cosa succede? Che Marco Bellavia prende la porta e se ne va, che viene nominato da tutti e non viene compreso. Non viene capito che aveva bisogno di un abbraccio, aveva bisogno di essere accolto, di sentirsi come gli altri perché molti su cui c’erano delle discriminazioni sono stati accolti con affetto, che poi sia vero o falso questo io non lo so. Io Marco Bellavia non lo conosco per niente e da spettatrice mi aspettavo quello che non c’è stato. Provare a comprenderlo, a sostenerlo ma soprattutto, anche senza parlare, abbracciarlo. Questo Gf mi fa proprio schifo.