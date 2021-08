Maria Teresa Ruta risponde alla lettera della figlia Guenda Goria tra le pagine di DiPiù in merito al “mancato” incontro con Mirko Gancitano, fidanzato con l’attrice e pianista ormai da qualche mese.

Maria Teresa ha “paura” che la figlia Guenda sia stata condizionata dai suoi discorsi in TV e la volontà di vederla accanto ad un ragazzo della sua stessa età:

Su Mirko Gancitano solo parole di stima:

Mi sembra un ragazzo straordinario e a me piace moltissimo, ma l’alchimia deve essere tra te e lui. Io posso apprezzarlo per quello che vedo trasparire dai tuoi occhi e posso anche pensare che sia la persona giusta, ma ribadisco che deve essere giusta per te, non ti devi innamorare per fare felice me.