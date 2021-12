Maria Monsè, ospite di Casa Chi, ha parlato del suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Successivamente la ex di Non è la Rai ha svelato che tornerebbe in gioco una terza volta e chi è la “peggiore” del reality.

Maria Monsè fa il nome del peggiore del GF Vip

Se farei un terzo Grande Fratello Vip? Perché no anche perché non ho avuto modo trovandomi in questo vortice di equivoci e dispetti. Quindi sì, lo rifarei. Se mi chiamassero all’Isola? Ci devo pensare, come tutte le cose… non escludo nulla. Se mi chiamassero alla Pupa e il Secchione? Perché no, io mi diverto a fare questo lavoro. Io sono una persona umile e mio marito dice che me la devo un po’ tirare.

Maria Monsè ha svelato di avere voglia di apparire esattamente quanto gli altri protagonisti del Grande Fratello Vip:

Ho voglia di fare televisione e apparire come ce l’hanno tutti ma non ce l’ho ai livelli che ho respirato nella Casa. Ho visto, e si è notato quando una delle sorelle è uscita e sono volate delle parolacce, una terribile voglia di dover stare per forza in questo programma e sinceramente sono rimasta sconvolta. Quando una è andata via si sono sentite le parolacce e da lì capisci che dentro quella Casa c’è gente che ha smania… chi è il peggiore del Grande Fratello Vip? Ti dico Sophie, perché le sue sparate, dall’alto dei suoi 19 anni, le ho trovate sgradevoli, inopportune e maleducate.