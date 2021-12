Maria Monsè, anche fuori dal Grande Fratello Vip, continua ad attaccare le ragazze più giovani della Casa. Attraverso il suo account di Instagram, la ex di Non è la Rai sta pubblicando una serie di articoli contro le sorelle Selassiè e Sophie Codegoni.

Maria Monsè attacca le Selassiè e Sophie: Clarissa interviene

A tal proposito, per via dei numerosissimi attacchi, Clarissa Selassiè è intervenuta sui social svelando cosa ne pensa delle continue frecciatine che giungono da parte della Monsè e cosa potrebbe fare qualora la ex concorrente del GF Vip dovesse esagerare:

Per quanto attiene alle dichiarazioni, riguardanti me e le mie sorelle, che la Signora Monsè continua a fare nelle varie trasmissioni televisive, non ho al momento nulla da dire. Ovviamente, qualora si dovessero oltrepassare certi limiti e si andasse a ledere oltremodo l’immagine mia e della mia famiglia, mi riservo di intraprendere le opportune vie legali.

Cosa ne pensate? Noi Team Selassiè tutta la vita!

La Monsè a Casa Chi dopo il GF Vip