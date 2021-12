Maria Monsè attacca Manuel Bortuzzo e mette in discussione il suo amore per Lulù

Maria Monsè fuori dalla Casa dal Grande Fratello Vip ha pensato bene di cominciare ad attaccare i vipponi per avere le luci della ribalta ancora puntati addosso. E così, dopo Lulù la sua nuova “preda” è Manuel Bortuzzo.

Maria Monsè attacca Manuel Bortuzzo

“Magari avessi il metabolismo veloce come Manuel Bortuzzo, che è passato dal non sopportare ad amare Lulù in tre giorni”, queste le parole che Maria Monsè ha condiviso sul suo profilo di Instagram.

Quello di Maria è un pensiero comune ma, proprio Bortuzzo, ha cercato di spiegare come è cresciuto l’amore per Lulù, così come spiega una internauta:

Vuol dire che la signora Monse’ non ha ben sentito le parole di Manuel nella clip (visto che è sempre starà impegnata a saltare qua e là a creare zizzania e cercare consensi e a parlare addirittura in trasmissione) in diretta quando ha detto che la “consapevolezza” di voler bene a Lulù è cresciuta in 3 mesi e non in 3 giorni…

Il 50% dei nuovi concorrenti del GF Vip sono già stati fatti fuori (Patrizia Pellegrino e la Monsè). All’interno della Casa sono rimasti, invece, Biagio D’Anelli e Valeria Marini insieme ad Urtis come unico concorrente.