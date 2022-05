Maria Laura De Vitis sarà una nuova naufraga dell’Isola dei Famosi. La vincitrice de La Pupa e il Secchione Show, all’indomani della finale del programma di Italia 1 ha ricevuto l’importante annuncio fatto dalla conduttrice Barbara d’Urso durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5.

Maria Laura è pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi. Le voci circolate nei giorni scorsi si sono rivelate veritiere: l’ex compagna di Paolo Brosio sarà presto una nuova naufraga.

Nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi, la conduttrice si è rivolta direttamente a Maria Laura, in collegamento con la trasmissione:

Fatemi salutare la vincitrice: eccola lì, la mia amata Maria Laura De Vitis. Adesso vi do una busta shock! Sapete perchè Maria Laura non è qui? Con grande orgoglio perchè Maria Laura è una d’Urso-creatura, hai vinto e con grande orgoglio devo dire che una d’Urso-creatura sta per essere una protagonista dell’Isola dei Famosi. Sei in Honduras, brava! Quindi ti hanno vista, ti hanno presa e ti hanno mandata lì i nostri amici di Mediaset.