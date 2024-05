Perché tutti parlano di Maria Esposito e del video del pesciolino rosso

Maria Esposito è finita al centro di una bufera social dopo un video con protagonista un pesciolino rosso. Ma cosa è successo esattamente? Le polemiche stanno attualmente travolgendo la giovane attrice, che nel frattempo ha replicato, provocando nuove critiche.

Tutto sarebbe partito da un video pubblicato da Maria Esposito su TikTok. Il filmato delle polemiche vede protagonista la madre di Maria, la popolare Rosa Ricci di Mare Fuori, ripresa dalla figlia.

Nel video la Esposito rincorre la madre attorno ad un tavolo facendola spaventare mentre ha in mano un pesciolino rosso (vivo!). Il piccolo animale, fuori dall’acqua, viene persino gettato a terra, quasi esanime, mentre si muove visibilmente, il tutto tra le risate dei presenti.

Il video del pesciolino rosso ha ovviamente scatenato non poche critiche che hanno portato l’attrice a cancellarlo (ma potrete trovarlo in alto all’articolo, ripreso su tutti i social).

Le accuse sono, ovviamente, quelle di aver maltrattato il povero animale per puro divertimento.

A distanza di qualche ora, Maria Esposito ha voluto replicare alle accuse attraverso una Instagram Story:

Mi state inondando di messaggi cattivi, sostenendo che io sia una persona insensibile, che non tenga a cuore gli animali o che addirittura li maltratti. Mi sembra assurdo perché non mi conoscete, e non è affatto così. Ho un pesciolino rosso a casa DA ANNI, e gli stavamo semplicemente cambiando l’acqua. Lulla è l’unica che non ha paura di prenderlo e in quel momento è diventato un gioco che è durato in tutto 10 secondi. Purtroppo la fama non mi ha dato alla testa e a volte mi dimentico che qualsiasi cosa pubblico possa diventare fonte di attacchi, critiche e commenti cattivi da parte di persone che non sanno come sono nella vita reale, e che mai mi sognerei di fare del male ad un animale. È per questo che odio i social, vi basta vedere un video di 10 secondi per iniziare a sparare a zero ed etichettare una persona come avete deciso voi. Il mio pesciolino è vivo e vegeto da tanto, invece voi come state? Il mio pesciolino sicuramente meglio di voi.