Maria Esposito fa coming out: la dichiarazione d’amore

Maria Esposito fa coming out a Capodanno: la dichiarazione d’amore per Silvia Uras

Allo scoccare della mezzanotte di Capodanno, Maria Esposito – attrice diventata amatissima dal pubblico grazie a Mare Fuori – ha scelto di raccontarsi senza filtri e di fare coming out pubblicamente. Con una foto condivisa su Instagram, in cui bacia la compagna Silvia Uras, creator e sua coetanea, Maria ha ufficializzato una relazione che da tempo era al centro delle voci sul web.

Una scelta non casuale, arrivata dopo mesi di silenzio e riflessione. L’attrice ha spiegato di aver avuto paura del giudizio e di sentimenti nuovi, mai vissuti prima, ma di aver compreso che l’amore non ha nulla di sbagliato, indipendentemente dalla forma che prende.

Ad accompagnare l’immagine, un lungo e intenso messaggio in cui Maria Esposito ha raccontato il percorso emotivo che l’ha portata ad accettarsi e ad esporsi pubblicamente:

“Dal 2024 sei stata la cosa più bella della mia vita, ma allo stesso tempo anche la più brutta e sembra una contraddizione, lo so, ma è l’unico modo sincero che ho per dirlo. È stato difficile superare le paure che avevo dentro. È stato difficile trovare quel coraggio che mi mancava. È stato difficile riaprire il mio cuore. Riprovare emozioni era una delle cose che mi spaventava di più, perché significava espormi, sentire, rischiare di nuovo. Prima di lei ero fredda, strafottente, chiusa in me stessa, mi proteggevo così, facendo finta di non aver bisogno di niente e di nessuno. Ho fatto tante cose di cui mi pento, cose che non rifarei mai. Le ho fatte solo perché avevo paura di amare, solo perché avevo paura di qualcosa che non era la mia realtà, di qualcosa che non mi era mai successo prima. Avevo paura di sentire troppo, di perdere il controllo, di farmi male. Ci ho messo un anno e quattro mesi per fregarmene di tutto e di tutti e iniziare a pensare solo a me, a noi. Per smettere di scappare. Per restare. E se posso dare un consiglio è questo: non fate come me, amate. amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell’amore“.

Parole che hanno ricevuto migliaia di messaggi di affetto e sostegno. Poco dopo, anche Silvia Uras ha voluto condividere il suo punto di vista, rilanciando il coming out della compagna con una dedica altrettanto profonda:

“Un anno è fatto di tanto tanto. Un anno in cui, agli occhi degli altri, sembrava non stesse succedendo nulla… ma dentro di noi c’era una guerra silenziosa. Nessuno vedeva, nessuno sapeva. Solo noi due. Quando il mondo pesava troppo e tutto faceva rumore, bastava stare insieme perché tutto scomparisse. In mezzo alla tempesta, tu eri il mio posto sicuro. Abbiamo attraversato giorni complicati, dubbi, paure, stanchezza. Ma ci siamo scelti ogni giorno, anche quando era difficile. Anche quando sembrava impossibile. Quest’anno è iniziato con te… ed è finito con te. E questo rende tutto degno di essere vissuto. Se sono ancora qui, se credo ancora nell’amore, è perché l’ho visto nei tuoi occhi. Grazie per non aver mollato. Grazie per essere rimasta. Grazie per essere tu, con me. Qualunque cosa verrà, so solo una cosa: finché ci siamo noi, possiamo affrontare tutto. Potrei pubblicare tanti video e tante foto con mille persone diverse, ma il mio 2025 ha un solo nome e si chiama: MARIA“.

Un coming out atteso ma comunque potente, che ha trasformato una storia privata in un messaggio pubblico di libertà, coraggio e amore senza paura.