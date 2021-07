Maria Elena Boschi e Giulio Berruti vivono la loro storia d’amore alla luce del sole. E, proprio per questo motivo, una foto sexy dell’attore ha scatenato la gelosia della fidanzata e il pungente commento di Selvaggia Lucarelli.

Giulio Berruti ha postato una fotografia sul suo account di Instagram mentre mostra i muscoli in pieno relax. Maria Elena Boschi ha pubblicato un commento: “Mio” accompagnato dall’emoji del cuore.

Pronto il pungente intervento di Selvaggia Lucarelli che riprende lo scambio: “Maria Elena Boschi, 40 anni, che marca il territorio come un’adolescente. Tenerezza”.

La giornalista ha postato anche un altro scambio della deputata di Italia Viva: “scoatta”, ha aggiunto. Ed infatti proprio Maria Elena ha risposto ad un commento: “Se devi dire che ti appartiene, è perché in realtà non lo è” precisando: “Te piacerebbe”.

Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. E’ sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono.

Diventare madre? Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo.

Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi.