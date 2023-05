Qual sarà il ruolo di Maria De Filippi nella prossima stagione Mediaset? Il nome della conduttrice continua a rappresentare un punto di forza dell’azienda, anche grazie al successo dei suoi programmi. Maria continua a non sbagliare un solo colpo e lo dimostrano i numeri che ruotano attorno ai suoi progetti.

Maria De Filippi ed il futuro a Mediaset: i rumors

Qualcosa potrebbe cambiare ulteriormente in occasione della prossima stagione televisiva e tra i corridoi di Cologno Monzese starebbe circolando una voce molto interessante. A raccoglierla è stato il settimanale Nuovo Tv – e ripresa da LaNostraTv.it – secondo la quale la De Filippi potrebbe diventare una super manager per Mediaset.

Mentre l’azienda di Cologno si apre sempre di più all’Europa, Pier Silvio Berlusconi conferma la sua stima nei confronti della conduttrice, riconoscendone il suo assoluto valore umano e professionale.

Basti pensare alla prossima stagione tv, quando Maria De Filippi tornerà nuovamente protagonista indiscussa dei palinsesti di Canale 5. Si parte già questa estate con la nuova edizione di Temptation Island dopo un anno di silenzio, per poi tornare da settembre con Uomini e Donne – QUI le indiscrezioni sui nuovi tronisti -, dopo il successo registrato nell’ultima stagione (con picchi del 30% di share e oltre 3 milioni di spettatori a puntata).

Spazio quindi alla nuova edizione di Amici 23 – QUI i rumors su due clamorosi ritorni – ed ancora Tu si que vales, che vedrà riconfermata in blocco l’intera giuria. Ci sarà come sempre C’è posta per te, mentre al momento resta l’incognita La Talpa che però potrebbe tornare nella prossima primavera al posto dell’Isola dei Famosi. Maria però continua a restare la regina di Canale 5.