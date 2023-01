“Maria De Filippi ti ha rubato il vestito”, Sonia Bruganelli interviene: look e prezzo

Nella terza puntata di C’è posta per te, Maria De Filippi a quanto pare ha preso ispirazione da Sonia Bruganelli. La conduttrice della trasmissione del sabato sera di Canale 5 ha infatti preso spunto dall’opinionista del GF Vip per replicare lo stesso look.

Maria De Filippi e Sonia Bruganelli: lo stesso abito

Ad accorgersi delle somiglianze di look ci ha pensato una pagina fan della Bruganelli che ha ironizzato scrivendo: “Sonia, Maria ti ha rubato il vestito…perdonala!”.

La replica della moglie di Paolo Bonolis non si è fatta attendere e usando alcune emoji divertite ha commentato: “E’ un onore per me”.

Ma quale vestito ha scelto Maria per la terza puntata di C’è posta per te? Si tratta di un abito nero con dettagli bianchi firmato Alexander McQueen, tra gli stilisti più amati dalla De Filippi, e che l’opinionista indossò lo scorso anno in una puntata del Grande Fratello Vip.

Ma passiamo alla parte più interessante, il prezzo del bellissimo ed elegante mini dress jacquard di Alexander McQueen: la bellezza di ben 1790 euro!