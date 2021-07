Luca Dorigo, tronista di Uomini e Donne per ben tre stagioni diverse, parla di Maria De Filippi intervistato da FanPage, dove ha svelato anche in che rapporti è attualmente con la ragazza che aveva scelto.

Ex tronista di Uomini e Donne parla di Maria De Filippi

Che ricordi ho di Maria De Filippi? Ai miei occhi è sempre stata una persona introversa, molto timida e riservata, ma non per questo non sensibile. Mi sarebbe piaciuto, a livello confidenziale, fare qualche chiacchierata in più con lei.

Luca Dorigo ha abbandonato il terzo trono per metà mentre nei primi due si è concentrato su Amalia Roseti che ha avuto la meglio su Angelique Nanni:

Se siamo in buoni rapporti? Amalia, se la vedo per strada ci faccio volentieri due chiacchiere, però ci siamo persi un po’ di vista. Ho soltanto bei ricordi di lei e spero che li abbia anche lei di me.

Con Angelique, invece, non abbiamo mantenuto un rapporto. Lei era rimasta molto ferita. Se tornassi indietro con la testa che ho oggi, forse alcune cose le avrei fatte in maniera diversa. In quel momento ero felice e contento di avere accanto i riccioli d’oro di Amalia.