Maria De Filippi a Temptation Island c’è (ma non si vede): ecco il suo ruolo

Da stasera 30 giugno, riparte come da tradizione la nuova edizione di Temptation Island ed in tanti si domandano quale sia il ruolo di Maria De Filippi nella trasmissione condotta anche quest’anno da Filippo Bisciglia. A svelarlo è stato proprio quest’ultimo in una intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Chi.

Maria De Filippi ed il ruolo a Temptation Island

Sei coppie in gioco (tra cui nessuna vip) e Filippo Bisciglia alla conduzione del programma dell’estate di Canale 5, Temptation Island, che come sappiamo è un prodotto targato Maria De Filippi e Fascino, casa di produzione di proprietà di Queen Mary.

Tra le pagine del noto settimanale diretto a Alfonso Signorini, Bisciglia ha svelato un retroscena legato proprio al ruolo di Maria nel programma, sebbene non si sia mai fatta vedere fisicamente nel corso delle varie edizioni:

Maria De Filippi lavora 25 ore su 24! È sempre presente: anche se è a Roma, anche di notte. Non perde una virgola dell’evoluzione del programma. È una mano sicura sulla spalla.

Il conduttore, dunque, ha fatto sapere della presenza costante della popolare conduttrice che viene costantemente informata sull’evoluzione del programma e sui suoi protagonisti, sebbene a distanza. Anche se non fisicamente in Sardegna, dunque, la moglie di Maurizio Costanzo è comunque in grado di supervisionare alla perfezione ciò che accade e di supportare per quanto possibile l’intero cast.

Una De Filippi onnipresente, quindi, ma anche instancabile nonché una presenza sulla quale poter contare in qualunque momento del giorno e della notte.