Questa estate, come più volte ribadito, non ci sarà spazio per Temptation Island. Nonostante la pausa (oppure chiusura definitiva?) Maria De Filippi non si ferma.

Maria De Filippi ferma Temptation Island: “Nuovo progetto top secret”

Così come svelano le chicche di gossip presenti sull’ultimo numero di Chi Magazine attualmente in edicola, Maria De Filippi ha messo da parte Temptation Island ma è pronta per un nuovo progetto:

E’ ufficiale: quest’anno Temptation Island non andrà in onda, ma il team di Maria De Filippi a fine maggio, è pronto a girare un nuovo programma. Al momento ancora top secret!

Si potrebbe trattare di Uomini e Donne Vip di cui si parla – ormai – da mesi?



L’idea sarebbe proprio quella di sostituire Temptation Island con una versione in chiave vip del mitico dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi.

La versione “vip” di Uomini e Donne potrebbe svilupparsi tra giugno e luglio e si parla anche del possibile cast, gli opinionisti e la conduttrice (così come fanno sapere i colleghi di Blasting News):