“Maria De Filippi mi ha querelato”, ex di Amici fa una confessione shock: come è andata a finire

Valerio Scanu ha rivelato a Mowmag il lato oscuro della sua relazione professionale e personale con Maria De Filippi, culminata in una querela e un’irreparabile frattura. Che tra i due non scorresse buon sangue era noto da tempo, ma nessuno sospettava una simile rottura.

Valerio Scanu dopo Amici: “Maria De Filippi mi ha querelato!”

Durante la prima puntata di Amici 24, De Filippi ha fatto un riferimento agli “ex allievi ingrati”, e molti hanno pensato che si riferisse proprio a Scanu. Lui stesso crede di essere uno dei destinatari di quella frecciata, nonostante abbia dichiarato: “Non mi sento toccato perché sono sempre stato grato al programma”.

Il rapporto tra Scanu e De Filippi è degenerato quando, in un momento di rabbia, il cantante ha espresso critiche pubbliche verso la conduttrice. L’artista sardo ha spiegato che, col senno di poi, avrebbe evitato certe dichiarazioni. “In passato ho criticato pubblicamente Maria De Filippi”, ha ricordato. “Ero inca**ato nero quando sono esploso in quel modo, non lo nego”.

La situazione si è complicata ulteriormente nel 2015, quando Scanu declinò un invito a Amici per esibirsi invece in Ballando con le stelle con Milly Carlucci. Da quel momento, le incomprensioni si sono amplificate, fino ad arrivare a un momento cruciale: Maria lo ha querelato per diffamazione. La causa è stata archiviata, ma il gesto ha segnato un punto di non ritorno.

“Se mi ha querelato? Sì. Come è finita? Bene perché la cosa finì archiviata e non mi fu riconosciuto il reato di diffamazione. Male perché dubito che Maria nutra grande simpatia per me”, ha confessato il cantante.

Il tentativo di riavvicinamento dopo la morte di Maurizio Costanzo

Scanu ha provato a ristabilire un contatto con De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo, inviandole una mail di cordoglio, ma non ha mai ricevuto risposta. “Quando è venuto a mancare Maurizio Costanzo, le ho scritto. Il fatto è che queste cose per me vanno oltre, tra me e Maria c’è stata comunque un’amicizia e un affetto sincero”, ha dichiarato.

Nonostante il passato trionfo a Sanremo nel 2010 con il brano “Per tutte le volte che”, Scanu non è interessato a tornare sul palco dell’Ariston. “Sto lavorando a dei brani che mi piacciono molto, ma non li proporrei oggi a Carlo Conti. Anche venissi preso, andrei lì a schiantarmi”, ha ammesso.