Cristiano Malgioglio è stato, indiscutibilmente, il colpaccio di questa edizione di Amici appena terminata con la vittoria di Mattia Zenzola. A quanto pare, dato il successo, Maria De Filippi lo vorrebbe ancora al suo fianco.

Malgioglio, con il suo animo fortemente pop, è stata una vera scommessa vinta da Maria De Filippi che lo ha chiamato in giuria al fianco di Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Secondo ciò che riporta TVBlog, il paroliere siciliano avrebbe ricevuto una proposta allettante dalla Fascino: entrare nella giuria di Tu si que vales.

Tuttavia, pare che Malgioglio rimarrà al fianco di Carlo Conti in Rai:

Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio sono elementi imprescindibili per il cast di Tale e quale show. Proprio per questo tutti e tre sono confermatissimi anche per l’edizione 20203.

Malgioglio sarà ancora una volta dietro il bancone della giuria di Tale e quale show.