Non era così scontato che Maria De Filippi restasse a Mediaset anche quest’anno (e pure per le prossime stagioni). Il buon Giuseppe Candela via Dagospia ci parla degli ultimi accordi tra l’azienda e La sempre sia lodata Queen.

Maria De Filippi resta a Mediaset

Il contratto tra Fascino, Maria De Filippi e Mediaset scadrà tra qualche settimana. Come Dagospia aveva anticipato il rinnovo non era affatto un passaggio scontato, un confronto era necessario. La soluzione tra le parti sarebbe a un passo, la conduttrice e produttrice resterà a Mediaset anche per le prossime stagioni. Con autonomia e (spera) con il sostegno maggiore del gruppo. Piersilvio Berlusconi dopo aver trattenuto Paolo Bonolis ha quasi risolto la pratica De Filippi. Mediaset avrebbe mai potuto rinunciare a tutti i suoi programmi di successo che tengono in piedi Canale 5? La risposta è scontata e nota a tutti.

Il nostro sano trash di stagione è salvo!

Anche Bonolis rimane