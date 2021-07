Luca Zanforlin torna ad Amici 21 dopo aver lasciato il programma per alcuni anni facendo nascere alcuni dubbi: ha litigato con Maria De Filippi? A risolvere il mistero ci ha pensato il diretto interessato intervistato da FraLof per PiùDonna.it.

Luca Zanforlin torna ad Amici: “Vi racconto come è Maria De Filippi…”

Succede anche che litighiamo o ci arrabbiamo (solitamente il litigio non dura più di qualche ora) ma per me è normale, mi succede di più di litigare con le persone delle quali provo stima e affetto che delle altre.

Non è stato il pubblico ad ipotizzare un litigio, semmai qualche giornalista a caccia di uno scoop gossipparo da due soldi, ma va bene così, chi se ne frega… ci sta fa parte del gioco. L’importante è che io e lei sappiano cosa siamo l’uno per l’altra.

Luca Zanforlin confida anche quanto sia stimolante lavorare con Maria De Filippi:

E’ stimolante ma anche impegnativo perché non lascia mai nulla al caso e cerca sempre di capire quale sia la scelta migliore da prendere e questo implica un’attenzione e una concentrazione costante. Maria non si accontenta facilmente, non si adagia sugli allori (anche se potrebbe farlo visto che sono vent’anni che miete successi).

Ha una cultura del lavoro che a mio avviso non ha pari. Sono trent’anni che faccio questo lavoro e non ho mai incontrato nessuno come lei. Lei è la tv, il suo approccio sul prodotto è unico ed è questo che la rende la regina della tv.