Maria De Filippi prova imbarazzo per alcuni protagonisti dei suoi show: “Mi è capitato…”

Maria De Filippi si è concessa una lunga intervista con La Stampa dove ha parlato anche di Raffaella Carrà. La conduttrice ha svelato anche un retroscena in merito ad alcuni protagonisti dei suoi show.

Maria De Filippi svela un retroscena: “Certe volte mi è capitato…”

Se mi sento mai in imbarazzo per alcuni protagonisti dei miei show? Sì, mi è capitato più di una volta e l’ho sempre dichiarato. Spero di averlo fatto con educazione. Quando è stata l’ultima volta che ho alzato la voce? In televisione a volte capita. Se però divento prevaricante con chi ho invitato mi dispiace molto. Anche perché il ruolo che ho è prevaricante di per sé. Preferisco i confronti alla pari. Mi capita di farlo anche nella vita privata, dopo un minuto però mi passa e sono così cretina da chiedere scusa anche se ho ragione, per il semplice fatto di avere alzato la voce.

La grande carriera: dagli esordi ad oggi

Maria De Filippi ha esordito in televisione il 26 settembre 1992 prendendo il posto di Lella Costa nella conduzione del talk show di Canale 5 Amici.

Nel 1995 vince il Telegatto e nel 1996 conquista il premio nella categoria Miglior trasmissione di intrattenimento con ospiti.

Con il programma Uomini e Donne bissa il successo e, nel 1997, conquista un altro Telegatto come Personaggio femminile dell’anno.

Il 2000 si apre con il nuovo programma C’è posta per te, cui seguono il talent Saranno famosi, che si trasforma poi in Amici di Maria De Filippi.

Nel 2009 Paolo Bonolis la vuole al suo fianco come presentatrice per la finale del Festival di Sanremo, Anche gli anni dal 2010 in poi sono segnati da un successo dopo l’altro fino ai giorni nostri.