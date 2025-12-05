Maria De Filippi, il gesto inaspettato della Rai per il compleanno

La Rai celebra i 64 anni di Maria De Filippi: gli auguri della tv di Stato alla “regina del talk”

Oggi Maria De Filippi compie 64 anni e, a sorpresa, a celebrarla pubblicamente non è stata solo la grande community di fan che la segue da decenni. Anche la Rai, attraverso un articolo pubblicato su Rainews.it, ha dedicato un omaggio alla conduttrice di punta di Mediaset. Un gesto non così scontato, considerato il forte legame professionale della De Filippi con l’emittente concorrente.

Nell’articolo, la Rai ha ripercorso i momenti chiave della sua carriera, ricordando come tutto ebbe inizio nei primi anni Novanta, quando arrivò la sua occasione televisiva dopo il ritiro di Lella Costa dalla conduzione della prima edizione di “Amici”. Come riportato, il suo debutto nel 1993 ottenne subito grande attenzione grazie alla formula che dava voce ai ragazzi e ai rapporti familiari in studio.

Molto spazio, inoltre, è stato dedicato alla storia personale che l’ha legata a Maurizio Costanzo, un incontro che “stravolse i suoi piani” e portò la coppia al matrimonio del 1995. L’articolo ricorda anche uno dei momenti più intensi raccontati anni fa da Costanzo, quando disse alla futura moglie: “Sei la donna nella cui mano vorrei morire”.

La Rai ha poi ricordato i numerosi successi televisivi di De Filippi, dal quotidiano “Uomini e Donne” ai grandi show del weekend come “C’è posta per te”, fino all’evoluzione di “Saranno Famosi” nell’attuale “Amici”, divenuto uno dei talent più seguiti d’Italia. Nell’omaggio non sono mancati i riferimenti alle sue incursioni nel mondo Rai, come la co-conduzione del Festival di Sanremo 2017 insieme a Carlo Conti.

La citazione della recente ospitata a Belve

Infine, Rainews.it ha citato uno dei momenti più recenti e intensi vissuti dalla conduttrice davanti alle telecamere: la partecipazione a “Belve”, dove De Filippi ha parlato apertamente del legame con Costanzo, confessando commossa che “vorrebbe che tornasse per chiedergli se ha sofferto”.

Il fatto che la tv di Stato abbia scelto di dedicarle un tributo proprio oggi, nel giorno del suo compleanno, non è passato inosservato. Un segnale di grande riconoscimento nei confronti di una delle figure più influenti della televisione italiana, capace di unire pubblico e critica ben oltre gli schieramenti televisivi.