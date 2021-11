Ebbene sì: anche Maria De Filippi guarda Ballando con le stelle. Come avrà preso questa bella indiscrezione Milly Carlucci? La reazione non si è fatta attendere nel corso de La Vita in diretta condotta dal buon Alberto Matano.

Maria De Filippi guarda Ballando con le stelle: la reazione di Milly Carlucci

Anna Pettinelli, ospite de La Vita in Diretta, ha svelato questa divertente indiscrezione con protagonista Maria De Filippi:

Io sono una spettatrice di Ballando con le stelle, vi guardo e mi emoziono. Se Maria lo sa? Ma certo che Maria lo sa…anche lei lo guarda! Ma io amo Ballando figuriamoci. Mi piace perché viene tutto fuori, viene fuori la realtà. Quel magico occhio rosso inquadra tutto e vi tira fuori così come siete.

Quale è stata la reazione di Milly Carlucci? In collegamento con Alberto Matano se la rideva di gusto fiera del successo di Ballando con le stelle.

Guardare per credere, ecco il VIDEO.

La De Filippi il sabato sera guarda #BallandoConLeStelle e Milly se la ride #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/FCZb5dWl1U — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 12, 2021