Maria De Filippi e tanti ex di Amici sbarcano su Rai1 per i Seat Music Awards: ospiti tv e cantanti

Ci sarà anche Maria De Filippi tra gli ospiti della nuova edizione dei Seat Music Award, l’atteso evento musicale di Rai1 che torna il 9 ed il 10 settembre prossimi, in prima serata. Tanta musica e tanti ospiti per l’evento condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e giunto alla sua quindicesima edizione e che vedrà non solo cantanti ma anche star della tv tra i protagonisti.

Maria De Filippi e gli ex di Amici ai Seat Music Awards

Prima di essere travolta dai numerosi impegni legati alle sue trasmissioni di successo, Maria De Filippi approda su Rai1 inaugurando così la stagione tv con una serie di stelle della musica nate proprio nella sua scuola televisiva di Amici.

Sono numerosi i cantanti e le star della tv che prenderanno parte all’evento atteso durante il quale si farà come sempre il punto dei maggiori successi musicali del momento con alcuni dei volti più amati delle scene discografiche.

Oltre a nomi celebri che hanno contribuito a scrivere lunghe pagine di musica italiana come Ligabue, Loredana Bertè, Claudio Baglioni, Zucchero e Fiorella Mannoia, non mancheranno tanti nomi in arrivo proprio da Amici. Tra gli ultimi arrivati, Sangiovanni, ma anche Alessandra Amoroso, Emma e Annalisa.

Potrebbe essere proprio Maria De Filippi l’ospite scelto per consegnare alcuni dei premi nel corso delle serate all’insegna della musica e dell’intrattenimento in diretta dall’Arena di Verona?

Tra gi altri volti noti non prettamente legati alla musica, come anticipato sull’ultimo numero del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, anche Pio e Amedeo, Alessandro Cattelan (nuovo volto Rai ed ex conduttore di X Factor), Alessandro Siani, Amadeus, Giorgio Panariello e Marco Giallini.