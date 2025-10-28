Chiede un euro a Maria De Filippi: la sua reazione – VIDEO

Chiede un euro a Maria De Filippi: la reazione della conduttrice e l’intervento della security

Durante un evento sportivo al Palazzo dello Sport di Roma, Maria De Filippi è stata protagonista di un curioso episodio diventato virale su TikTok. Tutto è accaduto per mano di Primo Nero, content creator romano noto per i suoi video ironici e le situazioni insolite che propone ai passanti.

Lui, che conta quasi 806mila follower e oltre 41 milioni di “mi piace” sulla piattaforma, ha pubblicato un video che ha come protagonista proprio la celebre conduttrice di Uomini e Donne e C’è posta per te.

Maria De Filippi, la reazione divertita: “Un euro? Non ce l’ho”, il video

Nel filmato, il creator si presenta con queste parole: “Ragazzi, oggi vado a chiedere un euro a una persona speciale, andiamo”. Si avvicina poi a Maria De Filippi e le domanda: “Signora Maria, mi può dare un euro per favore?”. La presentatrice si volta e risponde con un sorriso: “Un che?”. Lui replica: “Un euro”. La conduttrice, divertita, ribatte semplicemente: “Non ce l’ho”. Nonostante l’insistenza del ragazzo, che aggiunge “Per favore”, la scena si chiude con l’intervento della sicurezza. “Arriva il bodyguard, mo mi mena”, scherza il tiktoker, stemperando la situazione.

Dopo il breve scambio, Primo Nero si avvicina a Paolo Bonolis per scattare una foto e fa lo stesso con Rudy Zerbi, che si trovava accanto alla De Filippi. Un siparietto curioso e divertente che ha rapidamente raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni, diventando uno dei video più commentati delle ultime ore.

Molti utenti nei commenti hanno chiesto il contesto della clip, e sembra che Maria De Filippi fosse presente al Palazzo dello Sport di Roma per assistere all’evento sportivo “BKFC 83 – Bare Knuckle Fighting Championship”. Tra i protagonisti della serata c’era Alessio Sakara, noto pugile e volto del programma Tù Sì Que Vales, che ha conquistato il titolo mondiale dei pesi massimi.

All’evento erano presenti diversi volti noti della televisione italiana, tra cui Rudy Zerbi e Paolo Bonolis, oltre alla stessa Maria De Filippi, che si è goduta la serata con discrezione fino all’inatteso incontro con il content creator.