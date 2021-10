Maria De Filippi ha dovuto mandare via da Uomini e Donne il neo tronista Joele Milan. Dopo averlo chiamato al centro dello studio ha introdotto l’argomento mettendo in agitazione la sua corteggiatrice Ilaria Melis.

Non si può far finta di nulla perché ci sono persone che vengono qua con delle aspettative. Adesso vedrete un filmato che riguarda Joele e Ilaria. È il momento del ballo e quando ballate avete il microfono. Dopo il filmato, deciderete voi che fare.

Joele nel corso della precedente puntata si era accordato (inconsapevolmente a microfono aperto) con la sua corteggiatrice invitandola a seguire il suo migliore amico:

Lui ti segue ma tu non hai ricambiato. Adesso ho il microfono quindi è meglio non rischiare di dire ca***te. Magari ti dà il numero. Appena prendi il telefono, al posto di fare storie…

Tornando in studio il tronista ha cercato invano di giustificarsi:

Adesso non mi crederete ma non c’è stato alcun messaggio. L’avevo detto che Ilaria mi piaceva ma che la conosco poco e che quindi non mi fidavo.

Maria De Filippi, nemmeno troppo arrabbiata, ha affermato che il trono non poteva continuare e Joele è stato costretto ad abbandonare Uomini e Donne.

Nella scorsa puntata, durante un ballo, lui mi ha detto di essere molto preso da me. Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo.

Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt’altro. Alla redazione infatti, non l’ho nemmeno detto.

Forse l’ho vista molto ingenuamente, ma non ci ho visto del marcio e non credo che da parte sua ci fossero cattive intenzioni. Sapeva di avere il microfono addosso durante il ballo, nessuna persona sana di mente lo farebbe. Credo che la situazione sia stata fraintesa, lui era molto in difficoltà, l’ho visto mortificato.