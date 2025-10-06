Maria De Filippi nel cast fisso di Belve? No, ecco cosa farà

Maria De Filippi a Belve: presenza fissa o semplice apparizione?

Maria De Filippi sarà davvero una presenza fissa a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai2? La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando curiosità e ipotesi sul ruolo della regina della televisione italiana in uno show così distante dai suoi format abituali.

Un’indiscrezione che sorprende

Tutto è partito da una rivelazione pubblicata da Affari Italiani, secondo cui Maria De Filippi non si limiterebbe a partecipare come ospite a una sola puntata, ma farebbe parte del cast fisso per tutta la durata della stagione. Una presenza costante che segnerebbe una collaborazione storica tra due grandi protagoniste del piccolo schermo.

Secondo quanto riportato, Francesca Fagnani sarebbe riuscita a portare nel suo programma una figura di spicco come Maria De Filippi dopo anni di tentativi e proposte. Un vero colpo mediatico che alzerebbe l’asticella del talk show, rendendolo ancora più atteso dal pubblico. (C’è invece già la prima ospite ufficiale, ecco chi sarà).

Ma sarà davvero così?

Nelle ultime ore, tuttavia, sono emersi nuovi dettagli che sembrano ridimensionare l’entusiasmo iniziale. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la partecipazione di Maria De Filippi potrebbe limitarsi a una breve apparizione registrata, della durata di pochi minuti. Non è ancora chiaro se questo intervento verrà trasmesso integralmente in una sola puntata oppure suddiviso lungo le sette settimane di programmazione.

L’incertezza resta, ma ciò non toglie valore alla presenza della conduttrice Mediaset, che per la prima volta si affaccia nel mondo Rai in una modalità così inedita.

Quale ruolo per Maria De Filippi?

Il punto interrogativo più grande riguarda proprio il ruolo che Maria De Filippi potrebbe ricoprire nel programma. Non sembra plausibile che partecipi come intervistatrice o venga intervistata in ogni puntata. Più probabile, invece, una partecipazione “altra”: forse un commento, un’introduzione o una riflessione editoriale a margine delle interviste condotte da Francesca Fagnani.

In ogni caso, l’idea che De Filippi possa ritagliarsi uno spazio in un contesto così lontano dai suoi programmi classici, è un segnale interessante di apertura e sperimentazione, sia da parte sua che del programma stesso.

Quando inizia Belve

La nuova stagione di Belve andrà in onda a partire da martedì 28 ottobre 2025, in prima serata su Rai2. Il ciclo sarà composto da sette puntate, con chiusura prevista per il 9 dicembre 2025. L’attesa per questa edizione è altissima e la possibile presenza di Maria De Filippi non fa che aumentare l’interesse attorno al programma.