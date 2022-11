Alessandra Celentano, storica insegnante di Amici di Maria De Filippi, ieri sera ha aperto la nuova puntata di Belve di Francesca Fagnani precisando subito: “Io non sono una belva!”. Lei non si ritiene poi tanto “strega” anche se è un ruolo che le piace parecchio: “Preferisco essere strega che fatina buona”.

Maria De Filippi, il commento di Alessandra Celentano

Nel corso dell’intervista Alessandra Celentano ha svelato alcuni aneddoti sul suo rapporto con Maria De Filippi: “Lei mi chiama ‘cag*caz*o’, dice ‘ecco, è arrivata la cag*caz*o!'”.

In merito a Maria De Filippi ha ancora svelato cosa è successo durante una delle loro tante liti in tv, esattamente quando la conduttrice sbottò dicendo come mai stesse ad Amici e non a dirigere la Scala:

In quel periodo non ci siamo più parlate, poi ci siamo chiarite […] Ad Amici io funziono perché sono vera, sono me stessa. Io non sono cattiva, sono esigente, sono dura, sono tosta.

La Fagnani ha sottolineato come lei soprattutto ad Amici sia da sempre “l’incubo delle cicciottelle, la Wanna Marchi della danza”, ma la Celentano ha spiegato di dire solo la verità alle sue allieve e di fare molta attenzione alle parole che usa:

Dico grossa o in sovrappeso, ma non ho mai detto grassa né che deve mettersi a dieta. Dico che deve essere in forma perché così sta malissimo e non la si può vedere! Non la sto mortificando, dico come stanno le cose.

Infine parlando di gossip, ha svelato che quello sulla sua presunta castità sarebbe assolutamente vero: