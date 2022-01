Maria Chiara Giannetta, attrice e protagonista di Blanca, la fiction del momento di Rai1, sarà ufficialmente sul palcoscenico del teatro Ariston del Festival di Sanremo 2022 per affiancare Amadeus in una delle serate.

Tv, Sorrisi e Canzoni ha confermato l’indiscrezione che era già stata diffusa in queste ore da Repubblica:

