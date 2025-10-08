Gossip
Cos’ha fatto Maria per salvare la coppia Bisciglia-Camassa
Il gesto di Maria per salvare la coppia, il retroscena
Maria De Filippi, cos’ha fatto per aiutare Bisciglia e Camassa.
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: Maria De Filippi ha tentato di salvare la coppia con una cena privata
La fine della lunga relazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ha colto di sorpresa il pubblico. Insieme dal 2007, i due avevano costruito un legame solido che, pur senza matrimonio, si era sempre presentato come una vera e propria unione familiare.
Dopo ben 17 anni d’amore, la notizia della loro separazione è arrivata tramite Instagram: entrambi hanno pubblicato nelle loro storie un messaggio dai toni pacati, che ha lasciato intendere che la decisione sia stata presa con rispetto reciproco e senza traumi evidenti. Perchè si sono separati? Ne abbiamo parlato qui.
Maria De Filippi avrebbe provato a ricucire lo strappo
Tuttavia, secondo quanto rivelato dal settimanale Diva e Donna, la notizia della crisi avrebbe preoccupato anche Maria De Filippi, storica conduttrice e produttrice televisiva molto legata sia a Filippo che a Pamela. A quanto pare, Maria avrebbe cercato di evitare la rottura organizzando un incontro speciale.
Il settimanale ha infatti pubblicato delle foto esclusive che ritraggono i tre durante una cena estiva, probabilmente pensata come un momento di confronto per aiutare la coppia a ritrovarsi. Un gesto sentito, che dimostra l’affetto e la stima che Maria nutre per entrambi, anche al di fuori dei contesti televisivi.
Il tentativo non ha avuto esito positivo
Nonostante questo ultimo sforzo per evitare la separazione, Filippo e Pamela hanno deciso comunque di chiudere la loro storia. Solo qualche settimana dopo quella cena, è arrivato l’annuncio ufficiale dell’addio.
La rottura ha lasciato molti fan con l’amaro in bocca, vista la lunga durata e l’apparente solidità della coppia, diventata nel tempo un punto di riferimento anche per il pubblico televisivo. Filippo, volto storico di Temptation Island, e Pamela, ex vincitrice di Amici Celebrities, avevano sempre mostrato grande riservatezza sulla loro relazione.