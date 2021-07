Il matrimonio tra Veronica Ciardi ed il calciatore Federico Bernardeschi continua a far discutere. Ad inserirsi nel dibattito è ora anche Margherita Zanatta, tra i pochi ospiti “vip” alle nozze in qualità di amica dell’ex gieffina. La Zanatta, dopo giorni di silenzio, ha deciso di prendere le difese della neo sposa dopo le parole pesantissime di Sarah Nile.

Margherita Zanatta interviene nella querelle Veronica Ciardi-Sarah Nile

In un lungo messaggio social, Margherita Zanatta, anche lei ex protagonista del Grande Fratello ma nell’edizione numero 11, ha deciso di prendere posizione, difendendo l’amica Veronica Ciardi dalle parole di Sarah Nile.

Tra queste ultime due i rapporti si sarebbero interrotti proprio in seguito al matrimonio: la Nile si sarebbe sentita particolarmente risentita dal mancato invito, al punto da chiedere in maniera accorata alla sua ex “amica speciale” di sparire per sempre dalla sua vita.

Adesso arriva il punto di vista di Margherita Zanatta che in un suo dolce post dedica parole importanti a Veronica Ciardi, difendendola:

In questi ultimi giorni ho sentito e letto talmente tante cattiverie e assurdità uscire dalla bocca di una certa persona da pensare che, forse, fosse il caso di rimanermene in silenzio – l’arma più potente di tutte. Una cosa, però, lasciate che ve la dica: chi conosce la piccola Vero dal cuore grande non può che augurare a chiunque di trovare una persona come lei sul proprio cammino.

La Zanatta ha evidenziato in particolare le doti di amica della nei moglie di Bernardeschi, elencandole con orgoglio:

Lei è quell’amica della quale mi fido ciecamente, che c’è anche quando non si fa sentire, che si fa in quattro per aiutare le persone che ama, che vive di emozioni forti e cerca la poesia in ogni dettaglio della vita. Lei è Luce, quella che ti scalda nei momenti più bui… Lei è energia, quella di cui hai bisogno quando la vita prende una china sbagliata… Lei è dolcezza, di quelle incommensurabili… Lei è Vero. Semplicemente, immensamente.

Infine ha ringraziato il calciatore per averla resa una donna felice. Sarah Nile replicherà alle parole di Margherita rivolte quasi certamente a lei, pur non nominandola?