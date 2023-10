Giuseppe Zeno, famoso attore italiano del teatro e della televisione, è nato a Napoli l’8 maggio 1976, ed attualmente ha 46 anni. Dal punto di vista personale è legato da un matrimonio con l’attrice Margareth Madè dal 2016, e la coppia ha due figlie, Angelica e Beatrice, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020.

Margareth Madè, Angelica e Beatrice: moglie e figlie di Giuseppe Zeno

Margareth Madè è un’attrice italiana che ha lasciato il segno nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Nata il 22 giugno 1982 a Paternò, in provincia di Catania, Margareth è diventata una delle figure più riconoscibili e apprezzate del mondo dello spettacolo italiano.

Una volta ha raccontato: “Io ho lasciato la mia terra a 15 anni per poi iniziare a lavorare nel mondo della moda e del cinema. Non mi sono mai pentita di averla lasciata perché in realtà è sempre con me, ho un legame molto forte, cerco sempre di promuoverla e di scoprirla, è una terra ricca e da scoprire”.

Il matrimonio tra Margareth Madè e Giuseppe Zeno è stato celebrato il 20 agosto 2016 nella suggestiva Chiesa di San Giovanni Battista, situata nell’incantevole cornice di Ortigia, nel cuore di Siracusa.

La coppia ha anche due adorabili figlie: Angelica, venuta al mondo nel 2017, e Beatrice, nata nel 2020. Attualmente, la famiglia vive a Roma.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Margareth ha parlato dell’incontro con Giuseppe:

Ci siamo incontrati a casa di amici. È bastato un lunghissimo sguardo, che continua ancora.