“Maretta tra ex concorrenti del Grande Fratello”: cosa è successo durante il compleanno di Letizia

Letizia Petris ha compiuto gli anni ed in occasione della festa per il suo compleanno ha deciso di invitare anche alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, che con lei hanno condiviso l’esperienza nella spiatissima Casa.

Maretta tra ex concorrenti del Grande Fratello? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni, tuttavia, pare proprio che non sia stato un compleanno sereno per tutti. L’esperto di gossip Amedeo Venza, ha riportato in merito alcuni dettagli:

Durante i festeggiamenti al compleanno di Letizia, molti dei presenti hanno notato che tra alcuni ex concorrenti de Grande Fratello c’era un po’ di maretta… Alcuni non si sono neanche salutati! Vi confermo che è tutto vero! C’è qualcuno che ha ancora il dente avvelenato.

Venza non ha avanzato alcun nome in particolare, ma ha poi ricevuto una successiva segnalazione da parte di un utente che sosteneva che per tutta la serata di ieri, nessuno avrebbe calcolato Greta, in modo particolare Angelica. A quel punto Amedeo si è lasciato andare ad un commento personale: