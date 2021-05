Marco Vannini, mamma Marina lancia un appello alla famiglia Ciontoli

Marina e Valerio, genitori di Marco Vannini, ospiti di Mara Venier nel corso di Domenica In, hanno lanciato un appello alla famiglia di Antonio Ciontoli dopo la condanna in via definitiva.

Marco Vannini, Marina e Valerio ricordano il figlio da Mara Venier

Noi ci siamo iniziati a battere perché era partito tutto come un incidente domestico e invece non era così. Non era questa la giustizia. Andando avanti, la gente che vedeva quanto depistaggio c’era stato e quello che aveva fatto una famiglia intera, ha capito.

Queste le parole di mamma Marina. Anche il padre di Marco Vannini, Valerio, ha voluto dire il suo punto di vista:

Quando si sente Marco in sottofondo che grida e che chiede aiuto, chiede l’aiuto della mamma, quella telefonata ha fatto venire la pelle d’oca a tutta Italia. Tutti si sono resi conto che c’era un’altra verità.

Il messaggio alla famiglia Ciontoli

A noi ci sembrava assurdo che in appello gli era stata ridotta la pena al Ciontoli. Io ho dubitato della giustizia in questi anni perché era così palese quello che era successo in quella casa e quasi sembrava che nessuno volesse vedere davvero la verità. A distanza di sei anni, posso dire che veramente ho lottato tanto e che per questi giovani, arriva un messaggio importante. Penso che ci sia ancora tanto da dire sulla verità in quella casa. Quella casa andava sequestrata nell’immediatezza, tante cose potevano essere fatte e noi forse avremmo potuto sapere la verità. Io chiedevo giustizia e verità per Marco, anzi ringrazio gli avvocati per la pazienza avuta in questi anni. La nostra famiglia è distrutta, hanno distrutto la felicità della nostra famiglia. Io mi auguro che i Ciontoli adesso riescano a capire quello che hanno fatto e a prendersi le proprie responsabilità.