Nato il 7 agosto 1982 a Ravenna, Marco Melandri è uno dei più celebri piloti motociclistici italiani, noto per aver raggiunto traguardi eccezionali sia nel Motomondiale che nel Campionato mondiale Superbike. Melandri è un nuovo concorrente de La Talpa.

Marco Melandri, chi è: concorrente de La Talpa

Sin da piccolo inizia a coltivare la passione ereditata dal padre, gareggiando a soli 8 anni sulle mini-moto. Nel 1992 e nel 1994 si laurea campione italiano, per poi entrare nel Campionato mondiale a 15 anni come pilota ufficiale della Honda nella classe 125.

La sua carriera prende una svolta nel 2002, quando diventa campione del mondo della classe 250, detenendo il record di più giovane campione della categoria.

Nel 2003 Marco debutta in MotoGP con la Yamaha, passando poi alla Honda del team Gresini e successivamente alla Ducati nel 2008. Nel 2011 si trasferisce nel Campionato Superbike, dove conquista ben 22 vittorie, diventando il pilota italiano con il maggior numero di successi nella categoria.

Dopo una brillante carriera durata 23 anni, annuncia il ritiro nel 2019, consolidando la sua posizione come uno dei più grandi piloti italiani di Superbike.

Vita Privata

Marco ha una figlia, Martina, nata dalla relazione con Manuela Raffaetà. Oltre alla passione per le moto, si dedica al Downhill (ciclismo fuoristrada) e, dal 2023, alla musica. Ha iniziato a esibirsi come DJ in vari eventi, spesso legati al mondo delle corse motociclistiche. Nel 2022 partecipa al reality show Isola dei Famosi, avvicinandosi così anche al mondo dello spettacolo.