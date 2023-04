Il cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi è ormai al completo e ad annunciare la loro presenza nel reality sono stati i nostri conduttori, Marco Mazzoli e Paolo Noise, puntualmente in onda nel programma più ascoltato d’Italia, lo Zoo di 105.

Marco Mazzoli e Paolo Noise : chi sono i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023

L’annuncio è arrivato su tutti i social grazie al post condiviso da TV sorrisi e canzoni, che ha pubblicato l’anteprima di copertina della rivista con il cast al completo. Non si sono fatte mancare le reazioni dei nostri conduttori che hanno confermato la loro presenza nel reality show condotto da Ilary Blasi.

“Lo zoo radiofonico è il loro ring, adesso sono pronti ad affrontare anche gli animali hondureñi. Su le mani per Paolo Noise e Marco Mazzoli, concorrenti ufficiali di #Isola”, riporta la didascalia del post Instagram dedicato ai nostri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 che gareggeranno (almeno all’inizio) in coppia.

Vita privata, moglie e carriera di Marco Mazzoli e Paolo Noise

Marco Mazzoli è un famoso conduttore radiofonico che ha inventato il programma radiofonico Lo Zoo di 105, che viene mandato in onda su Radio 105 dalle 14 alle 16 insieme a Paolo Noise.

Marco nasce il 20 ottobre 1972 a Milano ma da piccolo si trasferisce a Los Angeles perché suo padre lavorava alla Walt Disney. Prima di Radio 105, negli anni ’90 ha lavorato con RTL 102.5 e Radio Capital. E’ sposato dal 2010 con la Marketing Director della radio statunitense Revolution 93.5 Stefania Pittalunga ed hanno due gatti e un cane.

Paolo Noise nasce a Milano ed incomincia la carriera in radio ad appena 23 anni. Dopo due anni entra a far parte di Match Music come conduttore televisivo, prima di entrare nello Zoo di 105 nel 2002. Dal 2010 è legato a Stefania Caroli, con la quale si è sposato nel 2018.

Gli altri concorrenti

Isola dei Famosi 2023, concorrenti divisi in tre tribù

I nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi saranno divisi in tre tribù: donne, uomini e coppie, ecco a seguire come saranno organizzati i naufraghi in Honduras.

La tribù delle donne sarà composta da sette concorrenti: Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo, le modelle Pamela Camassa e Helena Prestes, l’attrice Corinne Clery, Miss Mondo Italia Claudia Motta e la cantante ed ex suora Cristina Scuccia.

La tribù degli uomini sarà composta da tre concorrenti: l’attore Christopher Leoni, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e il conduttore Marco Predolin.

La tribù delle coppie, invece, sarà composta da Alessandro Cecchi Paone e dal suo fidanzato Simone Antolini, dai conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise e dai Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci.