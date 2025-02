Marco Masini ha una compagna? A Sanremo 2025 con Fedez: vita privata e curiosità

Marco Masini, nato a Firenze il 18 settembre 1964, è un cantautore e pianista italiano che ha segnato profondamente la scena musicale nazionale. Fin da bambino, ha mostrato un talento innato per la musica, ereditando la passione dalla famiglia materna. Durante gli anni delle scuole superiori, ha formato il gruppo musicale “Errata Corrige”, dimostrando una precoce inclinazione artistica. Tuttavia, la doppia vita tra studi e musica si rivelò insostenibile, portandolo ad abbandonare la scuola durante il quarto anno per dedicarsi completamente alla sua passione.

Chi è Marco Masini

La svolta nella carriera di Masini avvenne grazie all’incontro con il produttore Giancarlo Bigazzi. Attraverso questa collaborazione, Masini iniziò a lavorare a colonne sonore e partecipò come voce guida al brano “Si può dare di più”, interpretato poi da Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. Questa esperienza lo portò a collaborare come concertista nelle tournée di Tozzi e Raf, consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano.

Il trionfo a Sanremo e il successo negli anni ’90

Il debutto ufficiale di Masini avvenne al Festival di Sanremo nel 1990, dove vinse nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Disperato”. L’anno successivo, tornò sul palco dell’Ariston con “Perché lo fai”, piazzandosi terzo tra i Big. Il suo secondo album, “Malinconoia”, divenne uno dei più venduti dell’epoca, consolidando la sua fama con brani come “T’innamorerai” e “Bella stronza”.

Le controversie e il ritiro temporaneo

Nonostante il successo, la carriera di Masini fu segnata da controversie. Alcuni suoi brani, come “Vaffanculo” e “Bella stronza”, furono censurati per i testi ritenuti espliciti. Inoltre, circolarono voci infondate che lo etichettavano come “portatore di sfortuna”, analogamente a quanto accaduto a Mia Martini. Queste dicerie influirono negativamente sulla sua carriera, portandolo nel 2001 ad annunciare un ritiro temporaneo dalle scene musicali.

Il ritorno e la consacrazione

Dopo una pausa riflessiva, Masini tornò sulle scene nel 2004, partecipando nuovamente al Festival di Sanremo e vincendo con il brano “L’uomo volante”. Questo trionfo segnò la sua rinascita artistica, permettendogli di riconquistare il pubblico e la critica. Negli anni successivi, continuò a produrre musica e a partecipare a eventi di rilievo, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano.

Vita privata

Masini ha sempre mantenuto una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata. È noto che risiede a Firenze, sebbene il quartiere esatto non sia di dominio pubblico. In passato, ha avuto una relazione con Aurora Nardozzi, con la quale condivideva una differenza d’età di vent’anni; la relazione si concluse a causa di incompatibilità caratteriali.

In un’intervista, Masini ha dichiarato: “Un figlio a 40 anni era un desiderio legittimo. Un figlio offre un confronto con noi stessi, con quel che siamo e con quello che vogliamo diventare. Se non arriva, soprattutto perché bisogna essere in due, non cerco di inventarmi nulla”.

Marco Masini al Festival di Sanremo 2025

Attualmente, Marco Masini è atteso al Festival di Sanremo 2025, al fianco di Fedez, dove presenteranno una versione rivisitata del suo celebre brano, Bella Stronza, nella serata dedicata alle cover.