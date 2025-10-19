Marco di Uomini e Donne picchiato da due poliziotti, le immagini

Marco Veneselli di Uomini e Donne: il racconto dell’aggressione subita da due poliziotti nel 2020

Marco Veneselli è uno dei protagonisti dell’attuale edizione di Uomini e Donne, dove sta corteggiando la nuova tronista. Tuttavia, facendo una semplice ricerca online sul suo nome, emergono articoli pubblicati nel 2020 dal sito Leggo che riportano un grave episodio che lo ha visto coinvolto.

Secondo quanto ricostruito all’epoca, Marco sarebbe stato aggredito da due agenti del Reparto Volanti di Roma in piena notte, in una zona semicentrale della città. L’episodio, stando alla sua testimonianza, sarebbe nato da un diverbio stradale, degenerato rapidamente in violenza fisica. Uno dei poliziotti lo avrebbe colpito con pugni e schiaffi, procurandogli ferite al volto e costringendolo a ricevere cinque punti di sutura. Il tutto, dopo che gli sarebbe stato mostrato un tesserino della Polizia.

La nota ufficiale

Il giorno successivo, Marco ha sporto denuncia e la Questura ha aperto un’indagine interna per chiarire la dinamica dell’accaduto. In merito alla vicenda, fu rilasciata una nota ufficiale: “Sono subito scattate indagini per ricostruire l’esatta dinamica ed accertare le eventuali responsabilità connesse. Se le indagini dovessero confermare quanto denunciato dal ragazzo si tratta di un fatto di inaudita gravità che desta preoccupazione e denota un comportamento non conforme alla dignità delle forze dell’ordine.” Il caso attirò l’attenzione anche di alcuni rappresentanti politici, tra cui Luciano Nobili di Italia Viva e Patrizia Prestipino del Partito Democratico.

Le parole di Marco Veneselli dopo l’aggressione

Il racconto di Marco, così come riportato dal giornalista Franco Pasqualetti, è particolarmente dettagliato e drammatico:

“Sono stato picchiato senza motivo da un poliziotto in borghese. In una delle strade più frequentate di Roma. Guardate come mi ha ridotto. Erano passate le 3 di notte. Stavo tornando a casa con un mio amico dopo aver passato la serata a Trastevere, arrivati a viale Marconi si affianca allo scooter su cui viaggiavamo un’auto grigia. Era una 500 XL con a bordo due uomini. Mi fissano e mi urlano ‘ma che cosa guardi?’. Io rispondo per le rime e continuiamo a battibeccare per qualche secondo. Quando pensavo fosse tutto finito si scatena l’inferno.”

Ha poi aggiunto:

“Ci tagliano la strada, bloccando lo scooter e quello alla guida si avvicina a me. Mi urla in faccia parolacce e minacce di ogni tipo. Poi mi colpisce con due schiaffi fortissimi. In pieno viso. Ero pronto a reagire quando tira fuori il tesserino e mi dice di esser un poliziotto. E urla ancora ‘e mo che fai?’. A quel punto mi blocco. Non credevo ai miei occhi. Mi urlava ‘ti arresto’, ‘ti faccio sparare’ e altre frasi rabbiose. Inizio a parlare chiedendo loro perché si stavano comportando così e per tutta risposta mi sferra un pugno in pieno volto. Mettiamo il motorino davanti alla loro auto per non farli scappare e quell’energumeno ha tentato di togliermi il telefonino. Mi spintonava. In pochi minuti è arrivata un’ambulanza e sei o sette volanti a sirene spiegate che hanno raccolto le nostre versioni.”

Un episodio che all’epoca fece molto discutere e che oggi torna alla ribalta per via della partecipazione di Marco Veneselli al popolare dating show di Canale 5.