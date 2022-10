Marco Bellavia è stato oggi ospite della trasmissione Verissimo, alla quale ha spiegato a Silvia Toffanin cosa è successo nei pochi giorni vissuti nei panni di concorrente del Grande Fratello Vip. La padrona di casa ha sottolineato come nel corso della sua esperienza nel reality sia stato lasciato in balia del suo malessere, fino a quando non ha deciso di abbandonare il GF Vip.

Marco Bellavia e il suo malessere al GF Vip

Cosa è successo davvero a Marco Bellavia nel corso della sua breve ma intensa esperienza al GF Vip? L’ex Vippone ha fatto molto preoccupare per le sue condizioni psicologiche, anche se l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha voluto fare delle precisazioni:

Ho fatto un macello, sono entrato in quella Casa ed uscito in pochi giorni. Dentro non ho percepito cosa accadeva. Ero fragile ma ho avuto proprio un problema mio di disequilibrio emotivo perchè ho dormito molto poco, non era un malessere generalizzato. Io non ho capito bene il regolamento della notte. Avendo dormito poco ho iniziato a sentirmi ubriaco e fuori dal mondo, con la testa fuori dal mio corpo ed ho iniziato a dire e fare cose inspiegabili.

Marco ha poi ripercorso la sua carriera, dall’apice del successo al suo momento più basso, avuto a causa della fine della relazione con la sua compagna e madre di suo figlio Filippo.

Marco ha ammesso di aver vissuto non poco lo stress causato dalle nomination, dal momento che non sapevano mai se fossero per il preferito o per l’eliminato:

Lo stress mi ha riportato indietro nel tempo nel giro di pochissime ore e chiaramente ho perso l’equilibrio. Mi è dispiaciuto molto farmi vedere così perché mia mamma ha pianto con me, ha pianto tanto, mi guardava 24 ore su 24 ed ha sofferto tantissimo. Mio figlio meno perché non mi guardava. Col senno di poi sono contento… Ho sofferto perché mia mamma mi guardava sempre e poverina, chissà cosa ha sofferto.

Nel parlare di amore ed in generale di sentimenti, Bellavia a sorpresa non ha mai nominato Pamela Prati: già tutto archiviato? Alla domanda della Toffanin, infatti, l’ex Vippone ha spiegato che ad oggi nella sua vita c’è solo il figlio Filippo.