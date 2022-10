Marco Bellavia svela perché ha scelto di entrare al Grande Fratello Vip

Marco Bellavia dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip si è confidato con Antonella Fiordelisi, svelando di soffrire di attacchi di panico raccontando qualcosa di più della sua storia di vita.

Tu sei piccola, hai meno peso sulla tua coscienza perché sei giovane. Se impassi queste cose che io ho imparato a 60 anni non avresti i miei problemi e allora è giusto che voi giovani impariate queste cose.

Mi hanno nominato tutti e sono contento se esco, torno a casa e mi rilasso. Però mi dispiace non portare avanti la mia missione , quella di far capire alle persone che oltre al dolore fisico si può sconfiggere anche quello mentale .

Qui dentro c’è un’energia impressionante. Quando andavo in metropolitana io soffrivo di attacchi di panico, capito? E allora quando ti trovi in mezzo a tanta gente che pensa… Io poi ho scoperto solo ultimamente cosa è l’empatia. E magari sono molto empatico e accumulo tutte le sensazioni esterne e questo mi ha fatto perdere un po’ la bussola.

Antonella Fiordelisi ha ascoltato lo sfogo di Marco Bellavia con grande attenzione, come se fosse una figlia:

Io ho capito il tuo problema. Sei un uomo che ha sofferto tanto e che ha molte paure e la gente non deve giudicarti male. Io spero che tu possa rimanere qui e superare tutte le tue paure, stai tranquillo!

Pronto l’attacco della “psicologa” Gegia:

Tu non stai bene, questo è il posto meno adatto per uno che non sta bene. Te ne accorgerai…