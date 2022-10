L’abbandono della Casa del GF Vip 7 da parte di Marco Bellavia ha scatenato diverse reazioni fuori dal reality. Ad intervenire sono stati anche gli ex gieffini e tra loro non poteva mancare un commento da parte della vincitrice della precedente edizione, Jessica Selassié, e delle sorelle Lulù e Clarissa.

Marco Bellavia: Jessica, Lulù e Clarissa Selassié commentano

Le sorelle Selassié, esattamente come noi, sono rimaste interdette di fronte all’atteggiamento di molti Vipponi che hanno adottato un comportamento da veri bulli nei confronti di Marco Bellavia. Questo, insieme alle fragilità dell’ormai ex concorrente, hanno contribuito alla sua decisione di lasciare la spiata Casa di Cinecittà.

A dire la sua è stata anche Jessica Selassié che dopo aver riportato le frasi dei concorrenti del Grande Fratello Vip contro Bellavia ha commentato stizzita: “Schifo”, chiedendo poi al GF Vip la “Squalifica immediata a questi bulli”.

A farle eco anche la sorella Lulù che ha dedicato alcune Stories all’uscita di Marco dalla Casa:

Che schifo! Purtroppo la cattiveria finisce sempre per colpire le persone fragili e buone. Bisogna davvero essere crudeli e senza umanità per dire e fare certe cose ad una persona che sta male e lo fa capire più e più volte. Ma un cuore e dei sentimenti non li avete? Fate pena. E comunque siete voi che perdete nella vita.

Successivamente, condividendo un’altra notizia su Bellavia, Lulù ha aggiunto:

Spero davvero che queste persone che hanno fatto bullismo a Marco Bellavia vengano SQUALIFICATE. Non è accettabile far passare questo messaggio a milioni di ragazzi e adulti che ogni giorno soffrono di bullismo e che pensano di essere loro il problema. E soprattutto vengano fatti passare per “pazzi, strani, da manicomio”. E’ VOMITEVOLE. SQUALIFICA IMMEDIATA!!!!

Anche Clarissa si è unita alle altre due sorelle portando sui suoi social un commento di sdegno:

Ogni anno sempre i soliti errori… Certe persone non dovrebbero permettersi di parlare.

Il tema del bullismo è stato spesso affrontato dentro e fuori la Casa del GF Vip dalle sorelle Selassié, in modo particolare da Lulù, colei che lo ha subito sulla sua pelle più di tutte. Un argomento delicato ed un atteggiamento dannoso, da stanare e condannare sempre e non da affossare e far passare per normalità.