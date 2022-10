Quanto accaduto nelle ultime ore nella Casa del GF Vip ha davvero del clamoroso. L’abbandono di Marco Bellavia (per sua volontà o per volontà di altri?) ha scatenato una serie di reazioni social non indifferenti da parte del popolo social. Oltre ai telespettatori rimasti letteralmente senza parole per l’atteggiamento dei Vipponi del tutto privo di empatia nei confronti di Marco, si sono fatti sentire anche alcuni ex concorrenti del reality.

Marco Bellavia, gli ex del GF Vip dalla sua parte

Nelle passate ore Manila Nazzaro aveva commentato il trattamento riservato dalla Casa del GF Vip a Marco Bellavia, confidando che potesse essere salvato al televoto dal rischio eliminazione. Purtroppo però le sue parole sono giunte prima che abbandonasse il reality:

Purtroppo lì dentro la gentilezza viene vista spesso come debolezza ed ecco che si schierano contro. Le dinamiche sono sempre le stesse. Mi auguro che il pubblico salvi Marco.

Ad intervenire anche Miriana Trevisan che ha riportato alcuni dati importanti legati alla salute mentale ribadendo il supporto a Bellavia:

Anche Marco ha diritto di fare il viaggio. Le aggressioni verbali sono il vero squilibrio.

La grande sensibilità di Giulia Salemi si è fatta sentire anche in radio. Dopo il recente messaggio a sostegno di Marco Bellavia mandato via Twitter, Giulia ha commentato su R101 mandando al Vippone tutto il supporto possibile.

Ed anche Francesco Oppini ha voluto manifestare il suo supporto in una serie di Instagram Stories (poi cancellate ma riprese dalla pagina ufficiale di Marco Bellavia) che troverete nel video in apertura, ed un successivo messaggio contro il branco.