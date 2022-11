Perché Marco Bellavia è assente in studio al GF Vip? Parla Signorini

Alfonso Signorini, direttamente tra le pagine del settimanale Chi, risponde ad una lettrice che chiede lumi sull’assenza in studio di Marco Bellavia dopo il suo ritiro “forzato” dal Grande Fratello Vip.

Perché Marco Bellavia non è in studio al GF Vip? Parla Signorini

“Caro Alfonsino, ti adoro perché porti un po’ di cultura (che non vuol dire libri) attraverso tutto quello che fai. Perché non inserire tra gli ex vip Bellavia? Mi sembra abbia più diritto di altri a restare nel programma”, scrive la signora su Chi Magazine.

Pronto l’intervento di Signorini:

Cara Nonna, Marco Bellavia rientrerà in studio appena possibile. Sarà un piacere per me accoglierlo tra gli ex partecipanti al Gf Vip. Un caro saluto!

L’assenza dell’ex concorrente del GF Vip non è passata inosservata e nei giorni scorsi alcuni utenti hanno sollevato il quesito: perchè Marco Bellavia non è presente in studio come ospite fisso, malgrado il suo abbandono?

D’altro canto Ginevra Lamborghini, squalificata dal reality proprio per aver in qualche modo invocato al bullismo nei confronti di Bellavia, è una presenza costante.

A replicare sulla domanda relativa all’ex concorrente era stato il suo manager Tony Toscano, il quale rispondendo ad un utente su Instagram aveva spiegato:

Purtroppo non dipende da noi, è il GF Vip che decide.

Un “purtroppo” che la dice lunga sul reale desiderio di Marco di continuare ad essere protagonista del reality di Canale 5. Con il suo intervento, il manager dell’ex conduttore di Bim Bum Bam ha scatenato il malcontento di diversi spettatori che hanno criticato le decisioni del programma, non sempre coerenti.