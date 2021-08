Marcello Sacchetta tramite il box domande di Instagram ha parlato degli ex colleghi Stefano De Martino e Paolo Ciavarro dicendo la sua anche su Tommaso Zorzi e facendo della sana ironia.

Marcello Sacchetta parla di Tommaso Zorzi e fa una battuta

Il ballerino professionista di Amici ha svelato di sentire spesso Stefano De Martino. Cosa differente, invece, per quanto riguarda l’ex collega di daytime Paolo Ciavarro con il quale non si sente più nonostante non ci sia stato alcun litigio o incomprensione:

Abbiamo preso strade differenti…

Poi la domanda (con risposta ironica) su Zorzi:

Se ho conosciuto di persona Tommy? Sì, ogni tanto ci scriviamo commentando cose… Mi piace! E sono certo che anche a lui piace la nostra categoria (con l’emoji che strizza l’occhio).

Come ben sapete, infatti, Tommaso Zorzi è fidanzato proprio con un ballerino. Da alcuni mesi la sua storia d’amore con il talentuoso Tommaso Stanzani sta letteralmente facendo impazzire gli estimatori.

Personalmente, oltre a trovarli bellissimi, amo il loro modo di viversi la relazione alla luce del sole e nella normalità che da anni tutti noi stiamo lottando per avere (nonostante, per natura, non ci dovrebbe essere proprio alcuna “lotta” quando stai semplicemente mostrando al mondo ciò che sei).

Tommaso Zorzi sta “normalizzando” le relazioni tra persone delle stesso sesso e di questo gliene sono sinceramente grata.

Marcello fa il tifo per Stanzani